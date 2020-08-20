В Токио под станцией Сибуя построили резервуар для дождевых стоков

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Представителям СМИ представили огромное хранилище дождевой воды, построенное под станцией Сибуя в Токио японской железнодорожной компанией Tokyu.

Резервуар расположен на глубине 25 метров под землёй и управляется канализационной службой столичной администрации Токио. Он может временно удерживать около 4000 тонн дождевой воды для предотвращения ущерба от наводнения при сильном дожде. Его введут в эксплуатацию 31 августа.

Строительство началось в феврале 2011 года в рамках проекта перестройки территории вокруг вокзала. Резервуар имеет 7 метров в высоту, 45 метров в направлении с севера на юг и 22 метра с востока на запад.

Дождевая вода из сточных труб будет отправляться в хранилище, когда количество осадков превысит 50 миллиметров в час. Система способна справляться с осадками до 75 миллиметров в час.

Накопленную дождевую воду будут снова закачивать в трубы ливневой канализации после улучшения погоды, опустошение резервуара займёт до двух дней.

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