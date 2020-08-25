Япония и Южная Корея продлят действие соглашения о совместном использовании данных военной разведки

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press). Пакт о совместном использовании данных военной разведки между Японией и Южной Кореей будет продлён, поскольку Сеул не уведомил Токио о намерении отказаться от него до полуночи 24 августа.

Южнокорейская сторона, угрожавшая выходом из пакта в условиях торгового спора с Японией, вероятно, приняла во внимание призывы США о его сохранении.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ подчеркнул важность Соглашения об обмене информацией военного характера (GSOMIA) на пресс-конференции 24 августа, заявив, что оно способствует региональному миру и стабильности, укрепляя сотрудничество и партнерство между Японией и Южной Кореей в сфере национальной безопасности. Он также подчеркнул важность стабильной реализации соглашения, призвав южнокорейскую сторону вернуться к спокойному сотрудничеству в этом вопросе.

Действие годового двустороннего соглашения, заключённого 23 ноября 2016 года, автоматически продлевается каждый год, если одна из двух стран не проинформирует другую о намерении отказаться от него как минимум за 90 дней до даты истечения срока.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме