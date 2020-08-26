Министр обороны Японии напомнил о рисках, связанных с сохранением принципа наследования титула императора только по мужской линии

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Токио, 25 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Коно Таро предупредил о рисках, связанных с сохранением существующей в Японии системы наследования титула императора, позволяющей только потомкам мужского пола по отцовской линии восходить на трон.

Выступая на пресс-конференции, Коно сказал, что для императорского дома будет чрезвычайно рискованно поддерживать систему наследования по мужской линии.

Он указал на необходимость немедленно начать общенациональные дебаты о возможных путях обеспечения стабильного наследования императорского титула, рассмотрев возможность наследования титула женщинами или потомками по женской линии, восстановления статуса членов императорского дома тех, кто был исключён из состава дома вскоре после окончания Второй мировой войны.

Он сказал, что сохранение системы наследования по мужской линии является наиболее желательным вариантом, однако добавил, что нужно также рассмотреть возможность сохранения за женщинами дома статуса членов императорского дома после брака в качестве глав своих ветвей дома и возможность наследования титула их детьми, или вариант восстановления в статусе бывших членов дома мужского пола, или наследование ими трона через усыновление.

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