В Японии на выставке можно увидеть мечи из метеоритного железа

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Какамигахара, префектура Гифу, 31 августа (Jiji Press). С июля в музее в г. Какамигахара преф. Гифу в центральной Японии демонстрируются мечи, сделанные из метеоритного железа.

По словам эксперта, мечи дают некоторое представление о том, как мог быть сделан кинжал из метеоритного железа, обнаруженный в гробнице египетского фараона Тутанхамона. 

В музее авиации и космонавтики Гифу-Какамигахара представлены однолезвийный меч длиной 15 сантиметров и обоюдоострый меч длиной 17,3 сантиметра, сделанные из метеоритного железа.

Над мечами в основном работал Фудзивара Канэфуса XXVI, 42-летний мастер мечей из г. Сэки преф. Гифу, известного как центр производства высококачественных мечей.

На мечах заметны углубления, похожие на древесные волокна, а не волнистые узоры, как на обычных японских мечах.

金属を主成分とする隕石（いんせき）で作られた日本刀「天鉄刀」＝１９日午前、岐阜県各務原市

作業する刀鍛冶の２６代藤原兼房さん＝１９日午前、岐阜県関市

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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