В Японии на выставке можно увидеть мечи из метеоритного железа
НовостиНаука Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Какамигахара, префектура Гифу, 31 августа (Jiji Press). С июля в музее в г. Какамигахара преф. Гифу в центральной Японии демонстрируются мечи, сделанные из метеоритного железа.
По словам эксперта, мечи дают некоторое представление о том, как мог быть сделан кинжал из метеоритного железа, обнаруженный в гробнице египетского фараона Тутанхамона.
В музее авиации и космонавтики Гифу-Какамигахара представлены однолезвийный меч длиной 15 сантиметров и обоюдоострый меч длиной 17,3 сантиметра, сделанные из метеоритного железа.
Над мечами в основном работал Фудзивара Канэфуса XXVI, 42-летний мастер мечей из г. Сэки преф. Гифу, известного как центр производства высококачественных мечей.
На мечах заметны углубления, похожие на древесные волокна, а не волнистые узоры, как на обычных японских мечах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]