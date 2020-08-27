Умер самый старый мужчина в Японии

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Умер Мотои Фукуниси, старейший мужчина в Японии. Ему было 110 лет.

По данным администрации префектуры Ибараки, Фукуниси, который жил в городе Симоцума в префектуре Ибараки на востоке Японии, скончался 22 августа.

Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения, самым старым из ныне живущих мужчин в стране стал 110-летний Уэда Микидзо из города Нара.

Согласно источникам, в том числе в министерстве здравоохранения, до Фукуниси с 14 апреля самым старым мужчиной был 110-летний человек из городаТакасима в префектуре Сига, который умер в начале августа, после чего самым старым из живущих стал Фукуниси.

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