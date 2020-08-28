Огасавара-сидзими – первая вымершая бабочка в Японии?
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Токио, 27 августа (Jiji Press). Бабочка Celastrina ogasawaraensis, находящийся под угрозой исчезновения вид бабочек в Японии, возможно, вымер.
Министерство окружающей среды Японии сообщило, что разведение бабочек в неволе закончилось неудачей.
Бабочка огасавара-сидзими является эндемиком островов Огасавара в Тихом океане, которые входят в состав префектуры Токио. В дикой природе бабочку в последний раз наблюдали в 2018 году на Хахадзиме, острове этой цепи островов, последнем известном месте обитания этого вида.
Если дальнейшие поиски не помогут найти бабочку, она станет первой вымершей аборигенной бабочкой в Японии.
Популяция celastrina ogasawaraensis начала быстро сокращаться примерно с 1989 года, отчасти из-за распространения завезенных ящериц североамериканский красногорлый анолис, которые охотятся на эту бабочку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]