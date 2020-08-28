Премьер-министр Абэ Синдзо намерен выйти в отставку = развеять беспокойство о состоянии здоровья не удалось

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Двадцать восьмого августа премьер-министр Японии Абэ Синдзо утвердился в решении выйти в отставку. Причиной предположительно стало обострение хронического заболевания. Ожидается, что премьер-министр официально объявит о своем решении на пресс-конференции, которая состоится вечером в этот же день. Премьер-министр покинет свой пост, не дожидаясь истечения в сентябре будущего года своего срока полномочий председателя Либерально-демократической партии, поскольку ему не удалось развеять беспокойство по поводу состояния здоровья. Для того, чтобы избежать вакуума политической власти, Либерально-демократическая партия намерена незамедлительно приступить к выбору замены.

Утром 28 августа премьер-министр провел в своей официальной резиденции беседу продолжительностью около 35 минут с вице-премьером и по совместительству министром финансов Асо Таро.

С целью «прохождения обследований» 17 и 24 августа премьер-министр посетил Больницу университета Кэйо в Токио. Двадцать четвертого августа он выражал намерение продолжать исполнять свои обязанности: «Полноценно позаботившись о физическом состоянии, я еще намерен поработать изо всех сил». В то же время в политических кругах окрепло мнение о том, что у премьер-министра произошло ухудшение хронического язвенного колита, и стало распространяться беспокойство о его здоровье.

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