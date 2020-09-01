Компания Уоррена Баффетта приобрела долю в пяти ведущих торговых домах Японии

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Нью-Йорк, 30 августа. (Jiji Press). Berkshire Hathaway Inc., возглавляемая известным американским инвестором Уорреном Баффеттом, объвила о покупке доли в пяти ведущих торговых домах Японии в размере чуть более 5% каждая.

Баффет редко инвестирует в японские компании. Инвестиционный фонд приобрёл доли в Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Sumitomo Corp. через дочернюю компанию «за период примерно в 12 месяцев за счёт регулярных покупок на Токийской фондовой бирже», – говорится в сообщении.

Berkshire Hathaway заявила, что может увеличить свои активы максимум до 9,9% в любой из пяти компаний в зависимости от цен.

Исходя из цен акций пяти компаний на TSE на момент закрытия биржи в пятницу 28 августа, общий объём инвестиций Berkshire Hathaway в эти компании составил более 650 миллиардов йен.

Фонд обычно держит акции в течение длительного периода – например, что он держал крупные пакеты акций американского гиганта по производству напитков Coca-Cola в течение 32 лет и многонациональной финансовой компании American Express в течение 29 лет.

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