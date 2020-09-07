Четыре человека пропали без вести, 39 пострадали в результате мощного тайфуна
НовостиСтихийные бедствия Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 сентября (Jiji Press) -- 39 человек в юго-западной части Кюсю пострадали, а в префектуре Миядзаки 4 человека числятся пропавшими без вести - таковы последствия мощного тайфуна «Хайшэнь», обрушившегося на Кюсю.
По информации руководства префектуры Миядзаки, о пропавших без вести стало известно после схода оползня в деревне Сииба. Один из жителей деревни получил небольшие травмы.
По данным правительств префектур, от тайфуна, ставшего десятым по счету в этом году, в семи префектурах Кюсю - Фукуоке, Саге, Нагасаки, Оите, Миядзаки, Кумамото и Кагосиме, а также в западной части префектуры Ямагути, - пострадало в общей сложности 39 человек. Из них два человека в Кагосиме получили серьезные ранения.
В ночь с воскресенья на понедельник «Хайшэнь» обрушился на западное побережье Кюсю и, не теряя силы, двинулся в северном направлении. Утром понедельника тайфун прошел над Цусимским проливом, расположенным между Кюсю и Корейским полуостровом, и обрушился на юго-восточную часть полуострова.
Японское метеорологическое агентство предупреждает о серьезном риске оползней из-за проливных дождей и угрозе наводнений в низинах и руслах рек, а также о штормовом ветре и волнах.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]