Четыре человека пропали без вести, 39 пострадали в результате мощного тайфуна

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Токио, 7 сентября (Jiji Press) -- 39 человек в юго-западной части Кюсю пострадали, а в префектуре Миядзаки 4 человека числятся пропавшими без вести - таковы последствия мощного тайфуна «Хайшэнь», обрушившегося на Кюсю.

По информации руководства префектуры Миядзаки, о пропавших без вести стало известно после схода оползня в деревне Сииба. Один из жителей деревни получил небольшие травмы.

По данным правительств префектур, от тайфуна, ставшего десятым по счету в этом году, в семи префектурах Кюсю - Фукуоке, Саге, Нагасаки, Оите, Миядзаки, Кумамото и Кагосиме, а также в западной части префектуры Ямагути, - пострадало в общей сложности 39 человек. Из них два человека в Кагосиме получили серьезные ранения.

В ночь с воскресенья на понедельник «Хайшэнь» обрушился на западное побережье Кюсю и, не теряя силы, двинулся в северном направлении. Утром понедельника тайфун прошел над Цусимским проливом, расположенным между Кюсю и Корейским полуостровом, и обрушился на юго-восточную часть полуострова.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о серьезном риске оползней из-за проливных дождей и угрозе наводнений в низинах и руслах рек, а также о штормовом ветре и волнах.

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