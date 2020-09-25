Много фруктовых растений вывезено за пределы Японии без разрешения

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Исследование министерства сельского хозяйства Японии показало, что семена и саженцы многих популярных японских фруктов и других растений могли быть вывезены за границу для продажи без разрешения.

По сообщению министерства, на китайских и южнокорейских веб-сайтах на продажу выставлены семена и саженцы 36 сортов растений, зарегистрированных в Японии, включая клубнику, сладкий картофель, цитрусовые, яблоки, виноград, грушу и персик.

Среди них такие знаменитые сорта, как клубника бэнихоппэ, разработанная в префектуре Сидзуока, сладкий картофель бэнихарука, созданный государственным институтом, и вишня бэниютака, выведенная в префектуре Ямагата.

Министерство не раскрыло названия 13 из 36 сортов, поскольку не получило согласие заинтересованных лиц на публикацию.

Министерство будет добиваться пересмотра закона об охране сортов растений и семенах и предпримет тщательные шаги для предотвращения вывоза семян и саженцев японской сельскохозяйственной продукции, включая фирменные фрукты, за границу без разрешения.

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