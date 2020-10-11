Лидер рыбной промышленности Японии выступает против сброса в море радиоактивной воды

Общество

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Токио, 8 октября (Jiji Press) - Глава общенациональной федерации рыболовных кооперативов Японии выразил решительный протест против сброса в море очищенных водных стоков с разрушенной в результате аварии атомной электростанции в префектуре Фукусима. Вода на АЭС продолжает накпливаться и содержит радиоактивный тритий.

«Мы категорически против сброса загрязненной воды с принадлежащей Токийской энергетической компании (TEPCO) АЭС Фукусима-1 в океан», - заявил президент общенациональной федерации рыболовных кооперативов Японии «Дзэнгёрэн» Киси Хироси на правительственных слушаниях в Токио.

Киси сказал, что последствия радиоактивных осадков, ставших результатом аварии на АЭС в 2011 году, продолжают наносить ущерб рыбакам, работающим у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. Рыбаки жалуются не только на ограничения на вылов рыбы, но и на лживые слухи о сомнительной безопасности продуктов аквакультуры и морепродуктов из этого региона.

Если правительство решит воспользоваться основным на текущий момент вариантом избавления от накапливающейся низкорадиоактивной воды на АЭС и начать ее сброс в море, все усилия рыбаков, старавшихся опровергнуть слухи о зараженной рыбе, окажутся напрасными. Иными словами, решение правительства «будет иметь катастрофические последствия для будущего рыбной промышленности Японии», - подчеркнул Киси.

Глава ассоциации переработчиков рыбной продукции префектуры Оно Тосихито, присоединившийся к слушаниям с помощью видеозвонка, предупредил, что под удар попадут все переработанные морепродукты из префектуры Фукусима, включая продукцию, в которой используются ингредиенты из других префектур.

東電福島第１原発から出る処理水の海洋放出に反対意見を述べる全国漁業協同組合連合会の岸宏会長＝８日午後、東京都港区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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