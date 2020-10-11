Лидер рыбной промышленности Японии выступает против сброса в море радиоактивной воды

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press) - Глава общенациональной федерации рыболовных кооперативов Японии выразил решительный протест против сброса в море очищенных водных стоков с разрушенной в результате аварии атомной электростанции в префектуре Фукусима. Вода на АЭС продолжает накпливаться и содержит радиоактивный тритий.

«Мы категорически против сброса загрязненной воды с принадлежащей Токийской энергетической компании (TEPCO) АЭС Фукусима-1 в океан», - заявил президент общенациональной федерации рыболовных кооперативов Японии «Дзэнгёрэн» Киси Хироси на правительственных слушаниях в Токио.

Киси сказал, что последствия радиоактивных осадков, ставших результатом аварии на АЭС в 2011 году, продолжают наносить ущерб рыбакам, работающим у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. Рыбаки жалуются не только на ограничения на вылов рыбы, но и на лживые слухи о сомнительной безопасности продуктов аквакультуры и морепродуктов из этого региона.

Если правительство решит воспользоваться основным на текущий момент вариантом избавления от накапливающейся низкорадиоактивной воды на АЭС и начать ее сброс в море, все усилия рыбаков, старавшихся опровергнуть слухи о зараженной рыбе, окажутся напрасными. Иными словами, решение правительства «будет иметь катастрофические последствия для будущего рыбной промышленности Японии», - подчеркнул Киси.

Глава ассоциации переработчиков рыбной продукции префектуры Оно Тосихито, присоединившийся к слушаниям с помощью видеозвонка, предупредил, что под удар попадут все переработанные морепродукты из префектуры Фукусима, включая продукцию, в которой используются ингредиенты из других префектур.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме