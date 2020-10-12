Группа японских энтузиастов обращается за помощью для сохранения музея Сугихары Тиунэ

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Токио, 11 октября. (Jiji Press). Группа японских организаторов туров просит помочь сохранить музей в Литве, посвящённый Сугихаре Тиунэ, японскому дипломату, который помог тысячам евреев бежать от нацистов во время Второй мировой войны.

Музей работает за счёт доходов от продажи билетов и пожертвований, но поступления от входных билетов упали, поскольку из-за пандемии коронавируса значительно сократилось количество посетителей.

Группа операторов туров и компания-оператор музея совместно начали краудфандинговую кампанию, в результате которой к 9 октября было собрано около 5,4 миллиона йен при целевой сумме в 8 миллионов йен.

«Мы хотим, чтобы молодые поколения знали больше о том, кем был Сугихара», – говорит 25-летняя участница группы Нисияма Кая.

Во время своего пребывания в консульстве Японии в Каунасе в 1940 году Сугихара выдал транзитные визы тысячам еврейских беженцев, чтобы помочь им спастись от преследований нацистов.

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