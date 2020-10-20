Пособия по социальному обеспечению в Японии за 2018 финансовый год достигли рекордной цифры 121 триллионов йен

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Токио, 16 октября (Jiji Press) - Из-за быстрого старения населения Японии размер выплат по социальному обеспечению в 2018 финансовом году вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 121 540,8 млрд йен, сообщил в пятницу аналитический отдел Министерства социального обеспечения.

По сравнению с уровнем 2017 финансового года этот показатель вырос на 1339,1 млрд йен. По данным Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, в 2018 финансовом году, завершившемся в марте 2019 года, объем выплат на душу населения также достиг рекордного уровня в 961 200 йен.

Пособия по социальному обеспечению - это общая сумма средств, используемая для выплаты пенсий, оплаты медицинского обслуживания и других социальных целей, выделяемая из средств, собираемых в качестве налоговых поступлений и взносов социального страхования. Пособия не включают услуги, оплачиваемые самостоятельно. Рост выплат фиксируется с 1950 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Если рассматривать категории пособий, выплаты, связанные с социальным обеспечением и другими целями, включая уход за детьми, больными и престарелыми, выросли на 2,3 процента, достигнув 26 538,2 миллиарда йен. При этом объем пособий по уходу за больными и престарелыми увеличился на 2,8 процента, достигнув 10 387,2 миллиарда йен, что отражает старение общества.

Пособия на медицинское обслуживание выросли на 0,8%, увеличившись до 39 744,5 млрд йен, при этом рост расходов, связанных с передовыми методами лечения и старением общества, опережает сокращение оплаты медицинских услуг. Объем пенсий составил 55 258,1 млрд йен, продемонстрировав рост на 0,8%.

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