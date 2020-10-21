Toshiba запустит услуги с использованием метода квантовой криптографии к 2025 финансовому году

Новости

Токио (Jiji Press) – 19 октября японский производитель электроники Toshiba Corp. заявил о запуске к 2025 финансовому году ряда услуг с использованием метода квантовой криптографии. Продукты, предназначенные корпоративным клиентам как в Японии, так и за рубежом, будет теоретически невозможно взломать.

В прошлом месяце компания Toshiba, стремящаяся получить наибольшую долю на мировом рынке квантового шифрования, начала тестировать свои разработки в США с Verizon Communications Inc. и в Великобритании с BT Group PLC. Кроме того, Toshiba ведет переговоры о сотрудничестве в сфере услуг с сингапурскими и южнокорейскими телекоммуникационными компаниями.

В ходе продолжающегося тестирования с участием американских и британских телекоммуникационных гигантов криптографические ключи, необходимые для квантового шифрования и дешифрования огромных объемов данных, передаются по оптоволоконным линиям Verizon и BT Group, после чего выполняется имитация несанкционированного доступа.

В Toshiba предполагают, что результаты тестов с Verizon и BT Group помогут ускорить запуск услуг в области информационной безопасности с использованием квантовой криптографии. К концу текущего года компания планирует открыть завод по производству сопутствующего оборудования в Кембридже, Центральная Великобритания.

К 2030-м годам, когда квантовые компьютеры, мощность вычислений которых в разы превосходит сегодняшние суперкомпьютеры, вероятно, уже начнут использовать, обычная криптография с большой вероятностью не сможет эффективно противостоять риску взлома.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]