Правительство Окинавы предупреждает о рисках, связанных с традиционной культурой употребления крепких напитков

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Наха, префектура Окинава, 20 октября (Jiji Press) - На фоне недавней вспышки коронавируса нового типа на острове Миякодзима, входящем в состав префектуры Окинава, правительство этой самой южной префектуры Японии выпустило рекомендацию по традиционному употреблению напитков на Миякодзиме.

В октябре вирус снова начал распространяться в кварталах ночных развлечений на Миякодзиме. При этом в префектуре в целом зафиксировано самое большое в стране количество людей на 100 000 населения, недавно инфицированных коронавирусом нового типа. Таким образом, Окинава опережает Токио по количеству заболевших в течение 17 дней подряд.

Из-за риска заражения COVID-19 правительство префектуры призвало жителей Миякодзимы воздерживаться от практики «отори», когда участники церемоний и собраний пьют традиционный окинавский крепкий спиртной напиток «авамори» по очереди из одного сосуда. По мнению чиновников, соблюдение традиции отори представляет большую опасность заражения.

Считается, что этот обычай восходит к эпохе государства Рюкю, существовавшего в регионе в период XV-XIX вв.

В конце июля очаг заражения был зафиксирован на острове Йорон в юго-западной префектуре Кагосима. Здесь существует обычай «ёрон кэнпо», напоминающий отори. Считается, что вирус был принесен на остров извне и распространился, когда люди пили по очереди из одной пиалы крепкий спиртной напиток «сётю».

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