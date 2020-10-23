Мэр токийского района Сибуя в связи с эпидемией коронавируса призывает отмечать Хэллоуин дома

Общество

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Токио, 22 октября (Jiji Press). Хасэбэ Кэн, мэр токийского района Сибуя, куда ежегодно стекаются любители отпраздновать Хэллоуин, призвал людей в этом году из-за эпидемии развлекаться дома.

На пресс-конференции он сказал: «Учитывая риски коронавируса в этом году, мы хотим, чтобы люди воздерживались от собраний на улицах».

Мэр призвал людей вместо этого участвовать в конкурсах костюмов и других мероприятиях на Хэллоуин, которые будут проводиться онлайн.

Район Сибуя в сотрудничестве с частными организациями, включая Future Design Shibuya, в мае открыл онлайн-пространство «Виртуальная Сибуя». С 26 по 31 октября там пройдёт серия мероприятий Хэллоуина.

«Благодаря нашей передовой инициативе виртуального пространства мы надеемся создать новую культуру Сибуя», – сказал мэр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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