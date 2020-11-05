Генеральный секретарь кабинета министров Японии выразил надежды, связанные с визитом Венского филармонического оркестра

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Токио, 4 ноября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу выразил большую надежду на визит Венского филармонического оркестра в страну.

«Мы надеемся, что (визит) ещё более упрочит связи между Японией и Австрией», – заявил он на пресс-конференции.

Япония одобрила въезд членам всемирно известного оркестра «в свете настоятельной просьбы правительства Австрии и важности культурных обменов между двумя странами», хотя новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру, сказал он.

Оркестр должен выступить с 5 по 14 ноября в городах Китакюсю, Осака, Кавасаки и Токио.

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