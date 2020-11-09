В Японии сформируют экспертную группу по вопросу покупки земли иностранным капиталом

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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Правительство Японии объявило о планах создания группы экспертов для обсуждения вопросов, связанных с приобретением и использованием иностранным капиталом земель, важных для национальной безопасности страны.

В группе будет обсуждаться создание интегрированного способа управления информацией о владельцах земельных участков, в том числе вблизи баз Сил самообороны, и о способах их использования.

На основании отчёта, который группа подготовит к концу этого года, правительство представит соответствующий закон на очередную сессию парламента страны, которая состоится в январе следующего года.

В состав комиссии войдёт семь человек, в том числе профессор Университета Досися Канэхара Нобукацу, который занимал должность помощника генерального секретаря Кабинета министров при администрации бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Группа проведёт первое заседание 9 ноября.

В настоящее время центральные правительственные органы, такие как министерство юстиции, министерство земли и Агентство лесного хозяйства, а также местные органы власти отдельно отслеживают информацию о приобретении и использовании земли иностранным капиталом. По словам источников, знакомых с этим вопросом, эксперты обсудят создание новой группы соответствующих министров для комплексного управления такой информацией.

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