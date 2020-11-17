Международная организация утвердила использование названия «Японское море»

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Токио, 17 ноября (Jiji Press) - Название «Японское море» останется единственным для обозначения водоема, расположенного между Японией и Корейским полуостровом. Такое решения предварительно приняла Международная гидрографическая организация (МГО), тем самым отклонив запрос Южной Кореи на параллельное использование названия «Восточное море».

МГО предварительно одобрила отчет, который включает в себя продолжение использования названия «Японское море» в качестве единственного, во время двухдневного общего собрания, проходившего в режиме онлайн с 16 по 17 ноября, сообщил на пресс-конференции 17 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу.

Методическое руководство МГО «Пределы океанов и морей», в котором определены границы и названия океанов, используется в официальных морских картах по всему миру.

При обсуждении поправок к методическому руководству Южная Корея потребовала изменить название водоема с «Японское море» на «Восточное море» или использовать оба названия параллельно.

Представители Южной Кореи провели ряд неофициальных встреч с Японией и другими членами МГО для обсуждения этого вопроса.







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