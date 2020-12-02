Премьер-министр Японии Суга инициирует план развития инфраструктуры стоимостью 15 триллионов йен

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Токио (Jiji Press) - 1 декабря премьер-министр Суга Ёсихидэ поручил министрам кабинета составить план усовершенствования инфраструктуры. Основная цель плана стоимостью 15 триллионов йен - обеспечение безопасности Японии во время стихийных бедствий.

Пятилетний национальный план укрепления потенциала противодействия стихийным бедствиям начнет действовать с 2021 финансового года и будет направлен на активизацию действий по решению проблемы ветшания объектов инфраструктуры, а также стимулирование цифровизации обслуживания и управления такими объектами.

Ожидается, что правительство примет план вместе с дополнительными мерами экономического стимулирования на заседании кабинета министров уже в ближайшее время.

Этот план придет на смену действующей в настоящее время трехлетней программе национального противодействия стихийным бедствиям, срок действия которой истекает в марте 2021 года, когда заканчивается 2020 финансовый год.

Новый план будет включать строительство дамбы и другие срочные проекты, а также обновление ветшающих объектов до того, как они исчерпают свой ресурс, и более широкое использование информационных и коммуникационных технологий для управления и обслуживания объектов инфраструктуры.

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