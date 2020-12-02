Парламент Японии планирует провести реформу законодательства о референдуме в следующем году

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Токио, 1 декабря (Jiji Press) - После переговоров, длившихся свыше двух лет, парламент Японии во время очередной сессии, которая состоится в следующем году, вероятно, примет пересмотренный закон о национальном референдуме.

1 декабря генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Никаи Тоcихиро и его коллега из крупнейшей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Фукуяма Тэцуро договорились прийти к заключению по вопросу реформы во время очередного заседания парламента, которое, как ожидается, состоится в январе.

Реформа призвана облегчить избирателям голосование на общенациональном референдуме по поправкам к конституции. Правящая коалиция намерена поставить вопрос о референдуме на голосование во время очередного заседания парламента.

Меры по реформе, предусмотренные законопроектом, включают создание избирательных участков на вокзалах и коммерческих объектах, гибкий график голосования и предоставление избирателям возможности приводить с собой на избирательные участки детей в возрасте до 18 лет.

Законопроект был вынесен на обсуждение парламента правящим блоком еще в июне 2018 года, но оппозиционные силы отказались его обсуждать.





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