В Японии пересмотрят налоговые правила для предотвращения контрабанды золота

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Японское правительство и правящие партии планируют пересмотреть условия налоговых льгот, чтобы предотвратить контрабанду золота.

Согласно плану, из списка типов личных проверочных документов, которые необходимы торговцам золотом в Японии для подачи заявки на налоговые льготы на потребление при покупках у иностранных продавцов, будут исключены паспорта и карты проживания иностранных граждан, поскольку их часто подделывают.

Эта мера, которая должна быть включена в планы налоговой реформы на 2021 год, которые должны выйти 10 декабря, направлена ​​на предотвращение контрабанды золота в страну.

По данным Министерства финансов, в последние годы резко увеличился объем контрабанды золота в Японию. В 2017 году было изъято 6,2 тонны, что примерно в 80 раз превышает уровень пятилетней давности.

Контрабандисты закупают золото в странах, где нет налога на потребление, и продают его покупателям в Японии по ценам, включающим налог, получая прибыль от разницы цен.

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