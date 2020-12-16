Япония планирует получить 30-45 ГВт электроэнергии от прибрежных ветровых электростанций

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Токио, 15 декабря (Jiji Press) - По информации японского правительства, обнародовавшего во вторник свое видение развития морской ветроэнергетики, к 2040 году Япония планирует увеличить мощность своих морских ветроэлектростанций до 30-45 гигаватт.

В соответствии с концепцией развития морской ветроэнергетики, принятой во время заседания группой государственных и частных экспертов, к 2030 году правительство планирует нарастить мощность станций до 10 гигаватт, что равняется суммарной мощности 10 ядерных реакторов.

Такой подход позволит в 2030-2035 годах снизить стоимость выработки электроэнергии ветроустановками с креплением к поверхности морского дна до 8-9 иен за киловатт-час, что соответствует уровню Европы.

В состав группы в основном входят высокопоставленные должностные лица отраслевых и земельных министерств, эксперты и представители машиностроительных и энергетических компаний.

Морская ветроэнергетика, которая не является источником СО2, станет ключом к реализации поставленной правительством цели по сокращению выбросов парниковых газов практически до нуля к 2050 году.







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