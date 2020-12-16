Япония планирует получить 30-45 ГВт электроэнергии от прибрежных ветровых электростанций

Общество Экономика Политика

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Токио, 15 декабря (Jiji Press) - По информации японского правительства, обнародовавшего во вторник свое видение развития морской ветроэнергетики, к 2040 году Япония планирует увеличить мощность своих морских ветроэлектростанций до 30-45 гигаватт.

В соответствии с концепцией развития морской ветроэнергетики, принятой во время заседания группой государственных и частных экспертов, к 2030 году правительство планирует нарастить мощность станций до 10 гигаватт, что равняется суммарной мощности 10 ядерных реакторов.

Такой подход позволит в 2030-2035 годах снизить стоимость выработки электроэнергии ветроустановками с креплением к поверхности морского дна до 8-9 иен за киловатт-час, что соответствует уровню Европы.

В состав группы в основном входят высокопоставленные должностные лица отраслевых и земельных министерств, эксперты и представители машиностроительных и энергетических компаний.

Морская ветроэнергетика, которая не является источником СО2, станет ключом к реализации поставленной правительством цели по сокращению выбросов парниковых газов практически до нуля к 2050 году.

洋上風力発電の産業力強化に向けた官民協議会で発言する梶山弘志経済産業相（左端）＝１５日午後、東京都港区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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