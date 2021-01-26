В Японии принято окончательное постановление по громкому делу об издевательствах в школе и самоубийстве

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Токио, 25 января (Jiji Press). Верховный суд Японии оставил в силе постановление суда, согласно которому двое бывших одноклассников мальчика, покончившего с собой в 2011 году в возрасте 13 лет, обязаны выплатить компенсацию на общую сумму около 4 миллионов йен.

Признав, что причиной самоубийства стало издевательство бывших одноклассников над жертвой, в то время учившемся во втором классе средней ступени школы, первая судебная коллегия Верховного суда отклонила апелляцию родственников мальчика о возмещении ущерба в более крупном размере.

Окончательное решение было принято 21 января. Сумма ущерба была определена Высоким судом Осаки в постановлении в феврале 2020 года, в то время как окружной суд Оцу в феврале 2019 года указал выплатить 37,5 миллионов йен.

Окружной суд заявил, что возможность самоубийства мальчика, жившего в Оцу, главном городе префектуры Сига в западной части Японии, была предсказуемой, поскольку эскалация насилия со стороны двух бывших одноклассников вызвала у него «чувство отчаяния». Другой бывший одноклассник, на которого также подали иск родственники, был освобождён от возмещения ущерба, и суд пришёл к выводу, что он не принимал непосредственного участия в издевательствах.

Суд Осаки заявил, что действия двух бывших одноклассников были настолько опасными, что потенциально могли поставить под угрозу жизнь мальчика и, несомненно, должны считаться издевательствами, поддержав признание суда низшей инстанции, что насилие привело к самоубийству жертвы. Но суд высшей инстанции значительно снизил сумму компенсации, установив, что родственники не смогли оказать поддержку мальчику из-за раздельного проживания с родителями и других обстоятельств.

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