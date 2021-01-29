Группа экспертов Японии призывает ввести законодательную ответственность для использования GPS при преследованиях (сталкинге)

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Токио, 28 января (Jiji Press). Использование устройств GPS-мониторинга для преследования (сталкинга) должно регулироваться законом, заявила группа Агентства национальной политики Японии.

Основываясь на этом предложении, агентство внесёт законопроект о пересмотре закона о преследовании в парламент Японии в ходе очередной сессии.

Группа сообщила в своем отчёте, что использование устройств GPS для получения информации о местоположении жертв «вызовет у них большое беспокойство и создаст потенциал для преступной деятельности».

В отчёте говорится, что сбор информации о местоположении жертв путём подключения устройств наблюдения к их автомобилям и т. п. без их ведома, а также установка приложений для отслеживания на их смартфоны должны рассматриваться как преследование, запрещённое законом.

В отчёте также говорилось о необходимости пересмотреть требования для определения запрещённых законом действий по преследованию, таких как слежка, которые в настоящее время ограничиваются действиями, проводимыми в домах и на рабочих местах жертв.

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