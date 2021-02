В Японии вводят закон, регулирующий деятельностей гигантов цифровой индустрии

Новости

Токио, 1 февраля (Jiji Press). В Японии вступил в силу новый закон, обеспечивающий справедливые условия при сотрудничестве гигантов информационных технологий с небольшими компаниями.

Закон о прозрачности и справедливости услуг цифровых платформ обязывает ИТ-гигантов раскрывать условия контрактов с деловыми партнёрами и регулярно представлять отчеты правительству.

Закон относится к операторам интернет-магазинов с годовым объёмом продаж на внутреннем рынке 300 миллиардов йен и более и операторам торговых приложений с годовым объёмом продаж на внутреннем рынке в 200 миллиардов йен и более.

В их число должны войти крупные американские компании Google LLC, Apple Inc. и Amazon.com Inc., а также японские компании Rakuten Inc. и Yahoo Japan Corp., подразделение Z Holdings Corp.

Для введения новых правил в полном объёме окончательное решение о том, каких компаний коснётся этот закон, Япония планирует принять ориентировочно весной.

