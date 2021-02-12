В Японии правительственная группа предлагает сделать обязательной регистрацию прав на землю при наследовании

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Токио, 10 февраля (Jiji Press). Правительственная группа Японии для решения вопроса о земельных участках, которые не были востребованы в течение длительного периода времени предложила сделать регистрацию наследования земли обязательной.

В своих рекомендациях по предлагаемым изменениям Гражданского кодекса и Закона о регистрации недвижимого имущества Законодательный совет призвал наследователей, таких как супруги и дети, регистрировать наследование земли в течение трёх лет после того, как им стало известно о получении участков от умерших владельцев.

В рекомендации предполагается штраф до 100 000 йен в случае отказа таких наследников от регистрации без уважительной причины.

Совет представил рекомендации министру юстиции Камикаве Ёко. Министерство юстиции планирует представить соответствующий закон на текущем очередном заседании парламента Японии.

Поскольку спрос на землепользование снижается, частично из-за сокращения населения страны, растёт количество земель, владельцы которых неизвестны, и это становится серьёзной социальной проблемой в Японии.

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