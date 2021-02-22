Кабинет министров Японии одобрил законопроект о депортации лиц, подающих на соискание статуса беженца более двух раз

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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Кабинет министров Японии одобрил законопроект, разрешающий депортацию иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца в третий раз или больше, в связи с опасениями, что такие заявления могут быть использованы для предотвращения депортации.

Законопроект предусматривает пересмотр Закона об иммиграционном контроле и признании статуса беженцев, чтобы разрешить исключения из статьи, которая приостанавливает процедуры депортации на время обработки заявлений о предоставлении статуса беженца.

Законопроект призывает к депортации таких повторных заявителей, если их страны признаны в основном безопасными.

Хотя иностранцы, обвиняемые в превышении срока пребывания, в принципе содержатся в иммиграционных центрах до их депортации из Японии, действующий закон не устанавливает ограничений на количество ходатайств о предоставлении статуса беженца, которые они могут подать.

Согласно отчёту группы Агентства иммиграционной службы Японии, к концу 2019 года в таких учреждениях содержались 1054 иностранца, 462 из которых находились там в течение шести месяцев или дольше.

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