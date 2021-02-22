Джо Байден подтвердил извинения за интернирование американцев японского происхождения во время Второй мировой войны

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Вашингтон, 19 февраля. (Jiji Press). Президент США Джо Байден заявил, что его администрация подтверждает извинения за интернирование американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.

«В один из самых позорных периодов в истории Америки американцев японского происхождения подвергали преследованиям и заключали в тюрьмы только из-за их происхождения», – говорится в заявлении Байдена.

Он сказал: «Семьи были вынуждены покинуть свои дома, сообщества и предприятия, чтобы годами жить в бесчеловечных концентрационных лагерях по всей территории Соединенных Штатов».

Эти действия были «аморальными и неконституционными, – говорит Байден. – Америка не смогла соответствовать нашим основополагающим идеалам свободы и справедливости для всех».

Байден выступил с заявлением через 79 лет после того, как президент Франклин Рузвельт подписал указ, в соответствии с которым было интернировано около 120 000 американцев японского происхождения.

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