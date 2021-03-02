В Японии определили различия в степени удовлетворённости жизнью в различных регионах

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Токио, 1 марта (Jiji Press). Опрос, проведенный правительством Японии в прошлом году, выявил разницу в уровне удовлетворённости жизнью между жителями крупных и мелких муниципалитетов страны.

Согласно опросу, проведенному Кабинетом министров, 86,1% людей, проживающих в муниципалитетах с населением не менее 200 000 человек, «удовлетворены» или «в некоторой степени удовлетворены» жизнью в своих общинах. Доля удовлетворённых жизнью жителей небольших муниципалитетов составила 77,9%.

В первой группе муниципалитетов многие респонденты в качестве причин их удовлетворённости жизнью назвали факторы, связанные с удобством, в то время как большая часть респондентов из второй группы указала на возможность взаимодействия с окружающими их людьми. Правительственное агентство проводило такой опрос впервые.

Среди жителей муниципальных образований с населением 200 000 и более человек, удовлетворённых или в некоторой степени удовлетворённых своей жизнью, 62,5 процента сообщили, что им легко делать ежедневные покупки, а 30,2 процента сказали, что поблизости есть много медицинских учреждений. Доля тех, кто упомянул удобный общественный транспорт, составила 44,5 процента, что намного выше, чем 19,7 процента среди жителей муниципалитетов с населением менее 200 000 человек.

Среди людей, живущих в небольших муниципалитетах, 47,0% сказали, что члены семьи живут с ними или рядом с ними, а 33,4% – что родственники или друзья живут по соседству. Доля тех, кто указал на связи с людьми в своих общинах, составила 31,6% по сравнению с 19,3% среди жителей более крупных муниципалитетов.

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