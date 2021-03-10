Воздействие цезия на Фукусиме слабеет быстрее, чем в Чернобыле

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Токио, 9 марта (Jiji Press) - Воздействие радиоактивного цезия-137, попавшего в окружающую среду в результате аварии на АЭС в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии в марте 2011 года, снижается быстрее, чем после Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года, говорится в одном из исследований.

Исследование проводилось такими научными учреждениями, как Университет Цукуба, Университет Фукусимы и Японское агентство по атомной энергии.

В результате аварии на АЭС Фукусима-1, принадлежащей компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на землю в виде радиоактивных осадков выпало 2,700 триллионов беккерелей цезия-137, из которых 67%, по оценкам, выпало в лесах, 10% на рисовых полях, 7,4% на других возделываемых наделах и пастбищах, и 5% на городских территориях.

Группа ученых изучила более 210 научных статей о ситуации с цезием-137 после аварии и сравнила уровни загрязнения в пределах 80 километров от АЭС Фукусима-1 с уровнем радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС в бывшем Советском Союзе.

В Чернобыле большая часть радиоактивных осадков пришлась на леса и заброшенные сельхозугодья. В то же время в Фукусиме большая часть загрязнения пришлась на городские районы и возделываемые земли. После работ по дезактивации цезий-137, период полураспада которого составляет около 30 лет, быстро погрузился в почву.

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