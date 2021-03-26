Суэцкий канал заблокировало судно, принадлежащее японским владельцам

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Каир / Тайбэй, 25 марта (Jiji Press). Большое контейнерное судно, принадлежащее японской компании, 23 марта село на мель в Суэцком канале в Египте, заблокировав движение на ключевом морском транспортном маршруте между Азией и Европой.

По данным Управления Суэцкого канала, судно Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров застряло из-за плохой видимости, вызванной плохой погодой и песчаной бурей.

С 24 марта местные власти работают над снятием с мели судна при помощи восьми буксиров.

Вероятно, для полного открытия канала потребуется некоторое время, что вызывает опасения приостановки международного распределения товаров, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Судно водоизмещением 220 000 тонн, построенное в 2018 году, принадлежит компании Shoei Kisen Kaisha в Имабари, префектура Эхимэ, и управляется тайваньской Evergreen Marine Corp.

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