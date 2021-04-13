Император Нарухито отправил королеве Елизавете II соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Новости

Токио, 12 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито направил соболезнование британской королеве Елизавете II, у которой на прошлой неделе умер муж, принц Филипп, сообщило Управление императорского двора.

Император Нарухито имеет тесные связи с британской королевской семьёй и должен был посетить Великобританию прошлой весной. Визит, отложенный из-за пандемии коронавируса, стал бы первой зарубежной поездкой императора с момента его вступления на престол в 2019 году.

По данным Управления, император Нарухито выразил сожаление по поводу смерти принца Филиппа и вспомнил о своих встречах с ним во время учёбы в Великобритании с 1983 по 1985 год. В последний раз они встречались, когда император Нарухито (в то время – наследный принц) посещал Великобританию в 2001 году.

Почётный император Акихито и почётная императрица Митико, которые давно дружили с британской королевской парой, также направили послание соболезнования британской королеве. В 2012 году они в качестве императорской четы посетили Великобританию, чтобы отпраздновать алмазный юбилей коронации королевы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]