[Видео] Альпийский маршрут Татэяма-Куробэ полностью открыт

Видео Туризм

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Туристический альпийский маршрут Татэяма-Куробэ, пролегающий через Северные Альпы и соединяющий префектуры Тояма и Нагано, закрытый зимой, вновь открыт 15 апреля. В день открытия маршрута в этом году, ознаменовавший 50-летие полного открытия маршрута, была ясная погода. В Муродо (высота 2450 м), самой высокой точке маршрута, можно видеть «снежный коридор» с высокими снежными стенами. Туристы и альпинисты любовались мощью огромной снежной стены, прекрасно контрастирующей с голубым небом. Съёмка 15 апреля, город Татэяма, префектура Тояма [Jiji Press Video Center]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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