Японское рыболовное судно столкнулось с российским грузовым судном, трое погибших

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Саппоро, 26 мая (Jiji Press). 9,7-тонное японское рыболовное судно столкнулось с 662-тонным российским грузовым судном «Амур» в Охотском море, в результате чего погибли трое из пяти членов экипажа рыболовецкого судна.

Судно «Дайхати хоккомару», ловившее волосатого краба, перевернулось после столкновения, которое произошло примерно в 23 километрах от порта Момбэцу в префектуре Хоккайдо на севере Японии, примерно в 6 часов утра, по словам представителей местной береговой охраны.

Погибли Нумахата Масаёси (64 года), Конно Сюнсукэ (39 лет) и Иноуэ Масатоси (37 лет).

По данным местной метеорологической обсерватории Абасири, в то время в водах вокруг места столкновения действовало предупреждение о густом тумане.

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