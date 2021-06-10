В рейтинге лучших для жизни городов мира журнала The Economist Осака заняла 2-е место, Токио – 4-е

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Город Осака на западе Японии занял второе место, а Токио – четвёртое в рейтинге удобства для жизни городов на 2021 год, опубликованном исследовательским отделом британского журнала The Economist.

Первое место занял Окленд в Новой Зеландии, в то время как европейские города, сильно пострадавшие от новой пандемии коронавируса, опустились в рейтинге. Опрос охватил 140 городов по всему миру.

Шесть из 10 первых мест заняли города Новой Зеландии и Австралии. По данным Economist Intelligence Unit, их успех был обусловлен строгими мерами пограничного контроля, позволяющими жителям вести относительно нормальный образ жизни.

С другой стороны, Вена, занявшая первое место в предыдущем обзоре, опустилась на 12-е место, а Гамбург – на 47-е место с 13-го места. Ухудшение результатов для европейских городов связано с увеличением нагрузки на ресурсы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении исследовательского подразделения.

На последнем месте оказался Дамаск в раздираемой войной Сирии.

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