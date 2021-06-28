[Видео] На Гиндзе в Токио началось мероприятие, посвящённое игровой приставке PlayStation
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26 июня в Ginza Sony Park начинается мероприятие «Игра – место для встреч», где можно познакомиться с различным программным обеспечением игровой приставки PlayStation. Это первое мероприятие из запланированных шести под общим названием «Выставка Sony Park». [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]