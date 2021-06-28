[Видео] На Гиндзе в Токио началось мероприятие, посвящённое игровой приставке PlayStation

Новости

26 июня в Ginza Sony Park начинается мероприятие «Игра – место для встреч», где можно познакомиться с различным программным обеспечением игровой приставки PlayStation. Это первое мероприятие из запланированных шести под общим названием «Выставка Sony Park». [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме