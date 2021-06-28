[Видео] В Киото майко выходят на сцену после двухлетнего перерыва
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25 июня в театре «Минамидза» в районе Хигасияма в Киото состоялась репетиция спектакля «Нигиваи», на который собрались ученицы гейш майко из пяти «районов цветов» в Киото. Мероприятие проходит впервые за два года, поскольку в прошлом году его отменили из-за эпидемии нового коронавируса. Майко Мамэсая (21) из Гион-Кобу тихо говорит через маску: «Я беспокоюсь на большой сцене после долгого перерыва, но хочу снова сделать все, что смогу». Спектакль состоится 26 и 27 июня. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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