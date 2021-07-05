После селевого оползня в Атами ведутся масштабные поисково-спасательные работы

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Атами, префектура Сидзуока, 4 июля (Jiji Press). Полицейские префектуры Сидзуока, пожарные, Силы самообороны и другие организации приступили к поискам людей, пропавших без вести в результате крупномасштабного оползня, произошедшего в префектуре Сидзуока в центральной Японии накануне.

Общее количество спасателей на месте бедствия в городе Атами префектуры Сидзуока составило около 1000 человек.

По данным администрации префектуры Сидзуока и других источников, во время оползня, вызванного сильным дождём, две женщины погибли и около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Оползень произошёл у реки Аидзомэ в районе Идзусан города Атами около 10:30 утра 3 июля. По данным штаба по реагированию на стихийные бедствия и других органов власти префектуры, как минимум 130 домов пострадали.

К вечеру 3 июля из зданий и других мест были спасены десять человек. 4 июля спасены еще девять человек, из них одна пожилая женщина находится в тяжёлом состоянии, другой человек получил лёгкие травмы.

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