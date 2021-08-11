Национальное кадровое управление Японии рекомендовало снизить премии работникам центрального правительства

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Токио, 10 августа (Jiji Press). Национальное кадровое управление Японии рекомендовало парламенту и правительству уменьшить годовые премии работников центрального правительства в 2021 финансовом году на сумму заработной платы за 0,15 месяца до 4,3 месяца, оставив ежемесячную заработную плату без изменений.

В результате годовой доход таких государственных служащих должен упасть в среднем на 62 000 йен.

Снижение премий направлено на сокращение разрыва с работниками частного сектора. Опрос, проведенный агентством, показал, что годовые премии работников частного сектора в среднем составляли сумму, эквивалентную заработной плате за 4,32 месяца.

Управление рекомендовало снизить премию второй год подряд, в 2020 финансовом году оно призывало к снижению премии на 0,05 месячной заработной платы.

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