Японская компания намерена поставлять в страны Азии реактивное топливо, полученное при помощи эвглены

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Японская биотехнологическая фирма Euglena Co. стремится увеличить поставки экологически чистого авиационного топлива, получаемого при помощи одноклеточного организма эвглены, в страны Азии, заявил её президент Идзумо Мицуру в интервью Jiji Press.

«Мы станем ведущим игроком в Азии, которая должна стать крупнейшим рынком авиатоплива в будущем в связи с ростом населения», – сказал Идзумо, добавив, что Euglena планирует расширить поставки своего реактивного топлива из эвглены в Азию с 2025 года, когда компания планирует начать эксплуатацию нового завода и массовое производство топлива для использования в Японии.

Примерно в 2007 году компания начала рассматривать возможность использования эвгленового масла в качестве топлива для реактивных двигателей. В то время в международных стандартах на авиационное топливо вообще не было упоминаний эвглены.

После проведения огромного количества испытаний и предоставления огромного количества документов Euglena м смогла использовать своё реактивное топливо на основе эвглены.

Новый завод должен увеличить годовую производственную мощность компании по производству биотоплива в 2000 раз, с 125 000 литров до 250 млн литров.

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