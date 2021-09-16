[Видео] Шнобелевская премия за исследование эффектов помех движению при использовании смартфона во время ходьбы

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Церемония вручения Шнобелевской премии, которая присуждается за творческие исследования, заставляющие людей смеяться и задуматься, состоялась онлайн 9 сентября. Исследовательская группа факультета информационной инженерии и гуманитарных наук Киотского технологического института, возглавляемая доцентом Мураками Хисаси (34 года), выяснила эффект использования смартфона на ходу в группе пешеходов и выиграла премию в области динамики. Японцы получают эту награду 15 лет подряд. [Видеоцентр Jiji Press]

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