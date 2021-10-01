Tokyo Game Show 2021 вновь проходит в онлайн-формате

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Выставка продукции игровой индустрии Tokyo Game Show 2021 началась 30 сентября в онлайн-формате, как и в прошлом году, в условиях пандемии коронавируса, и большинство компаний предлагают познакомиться с их новыми играми через онлайн-платформы.

В связи с ограничениями, наложенными на крупномасштабные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, компании также предлагают новые способы испытать свои игры на мероприятии, в том числе с использованием виртуальной реальности. Главное игровое событие года продлится до 3 октября.

В конференц-центре Makuhari Messe в Тибе создана выставочная площадка для VIP и представителей прессы.

Компания Sega Corp., которая занимается продажей за рубежом экшн-игры «Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles», позволит посетителям играть в новую игру в специально оборудованном помещении.

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