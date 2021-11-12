Россия осведомлена о деятельности военных атташе Японии: отчет спецслужб
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Москва, 11 ноября. (Jiji Press) - Российским спецслужбам известно о деятельности японских военных атташе в Москве, в том числе о встречах с бывшим российским журналистом, обвиненным в государственной измене в июле 2020 года, сообщило агентство Интерфакс.
У спецслужб есть доступ к записям контактов между бывшим журналистом газеты «Коммерсантъ» Иваном Сафроновым и японскими военными атташе в Москве, продолжавшихся несколько лет, сообщило агентство в среду со ссылкой на информированный источник.
Интерфакс также сообщил имена контактировавших с Сафроновым военых атташе и других официальных лиц Японии.
Этот доклад, вероятно, является предупреждением со стороны спецслужб о деятельности Японии по сбору информации в России.
Источник также раскрыл часть информации о том, когда и где имели место контакты, а также о том, что именно обсуждалось во время этих встреч.
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