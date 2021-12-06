Британская компания будет добиваться одобрения применения своих абортивных препаратов в Японии
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Токио, 5 декабря (Jiji Press). В этом месяце японское дочернее предприятие британской фармацевтической компании Linepharma International Ltd. должно подать в министерство здравоохранения Японии одобрение на свои таблетки для прерывания беременности.
Использование таблеток для прерывания беременности не одобрено в Японии, хотя они используются во многих странах.
Таблетки, которые при успешном ходе дела будут одобрены примерно через год, предоставят женщинам в Японии менее обременительный и безопасный способ сделать аборт.
Linepharma будет добиваться разрешения на мифепристон, который блокирует действие прогестерона, ключевого гормона, необходимого для продолжения беременности, и мизопростола, вызывающего сокращение матки.
По данным Linepharma, эти два препарата были одобрены во Франции в 1988 году и в настоящее время используются более чем в 70 странах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]