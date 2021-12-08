Хранящаяся в Вашингтоне карта атаки на Пёрл-Харбор сохранила яркость красок

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Вашингтон, 6 декабря (Jiji Press). В Библиотеке Конгресса в Вашингтоне хранится карта, на которой показаны подробности нападения Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, и на ней можно видеть ​в красках картину этого события спустя 80 лет.

7 декабря 1941 года Футида Мицуо, нарисовавший карту, отправил со своего самолета телеграмму «Тора, тора, тора», чтобы сообщить об успешном проведении внезапной атаки, в результате которой Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

В течение следующих примерно двух часов Футида, возглавлявший первую ударную группу атаки, кружил над гаванью на Гавайях и наблюдал, как американские корабли один за другим охватывало пламя.

Вернувшись домой, Футида получил возможность сообщить о результатах нападения императору Хирохито (посмертно известному как император Сёва) 26 декабря того же года сделал карту как подарок.

В верхней правой части карты, которая имеет около 80 сантиметров в длину и около 60 сантиметров в ширину, есть штамп, говорящий о том, что карта была совершенно секретным документом.

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