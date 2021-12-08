99 депутатов японского парламента посетили святилище Ясукуни

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Девяносто девять депутатов от правящих и оппозиционных партий Японии совершили групповой визит в связанный с войной храм Ясукуни в Токио.

Они являются членами надпартийной группы законодателей, способствующих посещению этого синтоистского святилища, расположенного в квартале Куданкита в районе Тиёда японской столицы. Это было первое групповое посещение храма Ясукуни членами группы после осеннего праздника святилища в октябре 2019 года, до начала эпидемии нового коронавируса в стране.

Соседние страны, такие как Китай и Южная Корея, считают святилище Ясукуни символом прошлого милитаризма Японии, поскольку в нём среди погибших на войне почитаются в том числе и военные преступники класса А.

В число 99 законодателей вошли представители правящей Либерально-демократической партии, а также крупных оппозиционных партий Общество возрождения Японии (Ниппон исин-но кай) и Демократической народной партии.

Оцудзи Хидэхиса, возглавляющий группу депутат ЛДП, заявил на пресс-конференции после визита: «Хорошо, что мы смогли совершить первое (групповое) посещение святыни за долгое время».

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