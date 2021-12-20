Ледокол «Сирасэ» дошёл до антарктической станции Сёва

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Станция Сёва, Антарктида, 20 декабря (Jiji Press). Ледокол Морских сил самообороны «Сирасэ» достиг станции Сёва, японского антарктического исследовательского центра.

Корабль с членами 63-й исследовательской экспедиции страны прибыл на припай примерно в 350 метрах от побережья острова Восточный Онгул, где расположена база, в 11:11 утра 19 декабря, через 40 дней с момента выхода из Японии.

В ближайшее время в полном объёме начнутся работы по транспортировке грузов и топлива с корабля на станцию.

В общей сложности 20 членов 62-й и 63-й экспедиций помахали руками кораблю, завершившему долгий рейс, с вершины огромного валуна, возвышающегося над побережьем.

«Год пролетел незаметно», – сказал 25-летний Сугияма Харуки из Университета Хоккайдо, член 62-й экспедиции.

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