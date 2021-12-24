В Фукуи воспроизвели атмосферу первого открытого празднования Рождества в Японии 150 лет назад

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Фукуи, 23 декабря (Jiji Press). Музей в префектуре Фукуи в центральной Японии воспроизвёл атмосферу рождественской вечеринки, устроенной 150 лет назад преподавателем из США Уильямом Гриффисом, которая считается первой рождественской вечеринкой, открыто проводившейся в Японии.

На Рождество этого года в музее Гриффиса города Фукуи запланировано мероприятие с чтением детских сказок, написанных Гриффисом, и пением хором.

Музей, представляющий собой отреставрированный дом в западном стиле, где жил Гриффис, в настоящее время украшен, чтобы воспроизвести атмосферу рождественской вечеринки, которую он организовал.

Гриффис приехал в Японию в 1870 году, в третьем году периода Мэйдзи (1868-1912).

В марте следующего года он был нанят областью Фукуи, ныне являющейся частью префектуры Фукуи, для обучения студентов естествознанию и английскому языку в ханко, школе феодального княжества. Во время обучения в школе он жил в доме, устроенном в западном стиле, с несколькими учениками.

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