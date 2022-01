В Японии разрабатывают высокопроизводительный переносной анализатор молекул

Новости

Токио, 4 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа разработала высокоэффективное устройство ядерного магнитного резонанса для неразрушающего анализа молекул, которое можно перевозить на автомобиле, по данным исследовательского института Riken, связанного с правительством.

Когда используются устройства ядерного магнитного резонанса, их сверхпроводящие магниты обычно охлаждаются жидким гелием до минус 269 градусов Цельсия, чтобы генерировать сильные магнитные поля, но новое устройство может обеспечить высокую производительность без охлаждения гелием, цены на который резко выросли из-за глобального дефицита.

Устройство, используемое для определения состава химических веществ и анализа трёхмерных структур белков, было совместно разработано Riken, JEOL Resonance Inc., подразделением производителя устройств ядерного магнитного резонанса JEOL Ltd., и Imra Japan Co. при участии производителя автомобильных запчастей Aisin Corp.

«Нам необходимо использовать морозильную камеру с батареями, чтобы устройство оставалось холодным при транспортировке», – сказал инженер Riken Накамура Такаси.

